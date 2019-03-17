Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik görüşme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü. Oktay bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda'ya hareket etmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya geldi. Görüşmede, camilere saldırının açıkça bir terör eylemi olduğu, bugün Müslümanlara saldıran teröristlerin yarın başka din mensuplarına yönelebileceği, terör saldırılarına karşı ortak duruş gösterilmesi gerektiği önemle vurgulandı. Ayrıntılar gelecek

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