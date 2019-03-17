Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü. Oktay bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda'ya hareket etmişti.17 Mart 2019 Pazar 12:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya geldi. Görüşmede, camilere saldırının açıkça bir terör eylemi olduğu, bugün Müslümanlara saldıran teröristlerin yarın başka din mensuplarına yönelebileceği, terör saldırılarına karşı ortak duruş gösterilmesi gerektiği önemle vurgulandı.
Ayrıntılar gelecek
YORUM YAZ