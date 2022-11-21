Fuat Oktay'dan tiyatrocular için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Merzifon'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden tiyatro oyuncuları için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri ve sanat camiamız olmak üzere, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.