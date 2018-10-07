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Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muzaffer Gülşen ve ailesine ziyarette bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 22:44
Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen ile enişte Lütfi Gülşen'in ailesini ziyaret etti.

Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve toplu açılış töreninin ardından Gülşen ailesinin evine geçti. İki oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit düşen 88 yaşındaki anne Muzaffer Gülşen ve aile fertleri tarafından karşılanan Oktay, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Gülşen ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını bildiren Oktay, ailenin taleplerini dinledi.

Ardından Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçen Oktay, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yaşlılarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Oktay, yetkililerden huzurevinin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Oktay'a, ziyaretlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney eşlik etti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:44
  1. Ankara
  2. fuat oktay
  3. Mehmet Gülşen
  4. Hakan Gülşen
  5. Lütfi Gülşen
  6. Muzaffer Gülşen

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