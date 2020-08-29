Fuat Oktay’dan net mesaj: Yunanistan’ın bu isteği savaş sebebidir!

Doğu Akdeniz’de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimi, Atina’nın skandal tutumu nedeniyle bir türlü son bulmuyor. Ankara’nın sürekli diyalog çağrısı yapmasına rağmen Yunan yetkililer, Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak askeri ve ekonomik tehditler savunmaktan imtina etmiyor. Uluslararası hukuka aykırı kararlar alarak Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de sıkıştırmak isteyen Yunan tarafı, Ankara’nın tamamen hukuka dayalı meşru faaliyetlerini engelleyemeyince savaş tehdidinde bulunmaktan çekinmiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı’nın gündeme dair sorularını cevapladı. Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokatif tutumuna da değinen Fuat Oktay, Atina’ya net mesajlar verdi.

“Savaş sebebi”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in geçtiğimiz gün dile getirdiği, “Kıta sahanlığımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız” şeklindeki skandal sözlerini hatırlatan Fuat Oktay, “Hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz? 12 mile çıkardığınızda .... Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır.” dedi.

Yunanistan’ın 6 millik karasuları için, “Bu bana yetmez” dediğini belirten Oktay, “Ne olacak peki sana yetmeyecek? "Bunu şuradan bir yerden çizmemiz lazım." Lozan'da da bunu çizmişler zaten. Şimdi "Onunla da yetinmem." diyor. Ne yapacaksın? "12 mile çıkaracağım." Çıkardığın zaman ne olacak? Şuradan aşağısına Türkiye inemeyecek. Ege'den aşağıya senin gemilerin, turistsen teknelerin, balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret yapıyorsan buradan Karadeniz'den geçen, Marmara'dan geçen gemilerin açık denizlere inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“Elimizden kaza çıkmaz, gerekeni yaparız”

Bunun savaş sebebi olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor zaten. Elimizden kaza çıkmaz. "Kazara falan" diyorlar ya gerekeni yaparız.” diye konuştu.

Miçotakis’in skandal sözleri

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in sözleri büyük tepki çekmişti. Miçotakis, Yunanistan’ın karasularını artırmak istediğini belirterek alenen savaş tehdidinde bulunmuştu. Rezil ifadelerle Türkiye’ye saldırmayı adet edinen Miçotakis, “Karasularımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız. Artık pasif siyaset dönemi bitti” diye konuşmuştu. Yunan Başbakan Miçotakis’in sözleri büyük tepki çekerken, Türkiye yaptığı açıklamada, Atina’ya karşı gerekenin yapılacağını söylemişti.