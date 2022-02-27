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Siyaset Fuat Oktay'dan Necmettin Erbakan mesajı
Siyaset

Fuat Oktay'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla rahmet ve minnetle andı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 16:29:00 -
Fuat Oktay'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında rahmet ve minnetle andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri, dava ve devlet adamı, merhum Başbakanımız Erbakan'ı vefatının 11. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

 

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