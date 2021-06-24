Fuat Oktay’dan KKTC’ye müjde

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakan Ersan Saner, görüşmelerinin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı.

Oktay, Koronavirüs salgını sonrası turizm ve eğitime hazır bir KKTC istediklerini ifade ederek, bu noktada havalimanının çok önemli olduğunu belirtti ve yıl sonuna kadar inşaatı sonlandırmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Tarım alanında gelişen sulama tünelinden sonraki sulama kanallarıyla alakalı 2 bin dönümlük bir alanın var olduğuna da işaret eden Oktay, “Mesarya ovasının sulanmasıyla ilgili o projenin durumunu da ele aldık. Bu çalışmaların da iyi gittiğini öğrendim” diye konuştu.

“Yeni hastanenşn temelini atacağız”

Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı yeni devlet hastanesi hakkında da açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, “Yeni hastane ile ilgili etüt çalışmaları yapılıyor, inşallah onun da temelini atacağız, gözden geçirdik” dedi.

Türkiye'den KKTC'ye toplam 340 bin doz aşı geldi

Türkiye’den KKTC’ye gönderilen toplam Koronavirüs aşı miktarının 340 bin dozu bulduğunu ifade eden Oktay, bir sorun olmadan göndermeye devam edeceklerini dile getirdi. Oktay, ekonomik anlamdaki desteklerin devam edeceğinin de altını çizerek, şöyle devam etti: “Çalışmaların üzerinden geçtik. Çiftçi ve esnafın, çalışanın herkesin… Türkiye’nin katkısı devam edecek bunlar hızlı bir şekilde sahaya yansıyacak. İmzaladığımız mali protokol çerçevesinde projelere katkılarımız devam edecek. Tüm konularla alakalı Türkiye’nin katkısı devam edecek. Görüş birliği içerisinde bu konuları görüştük”

