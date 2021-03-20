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Gündem Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Gündem

Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:36:00 - 2021-03-20 10:50:18
Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."

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Yorumlar

Abdullah

Günaydın günaydın yenimi aklınız başınıza geldi? yıllar sonra mı başkalarını taklit etmenin ise yaramadığını mı farkettiniz? Kadının beyanını esas alıp yüzlerce mağdur olan erkeğin hesabını nasıl vereceksiniz?
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Murat ben

Hayırlısı inşallah Gözün aydın AKİT, çok uğraştınız kutlarım sizi
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