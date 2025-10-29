  • İSTANBUL
Gündem Fuat Oktay’dan flaş açıklama! Netanyahu’nun kanlı planının perdesi aralanıyor!
Fuat Oktay’dan flaş açıklama! Netanyahu’nun kanlı planının perdesi aralanıyor!

Fuat Oktay’ın paylaştığı mesajda vurguladığı gibi, işgalci İsrail hükümetinin soykırımcı Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı emriyle ateşkesi açıkça ihlal etti

İşgalci İsrail hükümetinin soykırımcı başbakanı Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırı talimatı, bölgede ateşkesin alenen hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koydu.

İsrail Meclisi’nin Batı Şeria’yı ilhak etmeye dönük sözde kararı ve devam eden bombardıman, Filistin’i tamamen işgal etme niyetinin gizlenmediğini gözler önüne serdi.

Buna rağmen muhalefet cephesinden, özellikle İmamoğlu gibilerden tek bir ciddi tepki yükselmiyor, sadece süslü sözlerle vicdan cilalanıyor.

Oysa İsrail barıştan değil kan ve yıkımdan yana olduğunu tüm dünyaya açıkça gösterirken, asıl yapılması gereken ABD başta olmak üzere uluslararası güçlerin baskıyı artırmasıdır. Türkiye ise her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanında durmaya, adil ve kalıcı bir barış için çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

 

