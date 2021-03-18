Fuat Oktay'dan Devlet Bahçeli'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yapılan MHP 13. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrikte bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.