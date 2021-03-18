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Gündem Fuat Oktay'dan Devlet Bahçeli'ye tebrik
Gündem

Fuat Oktay'dan Devlet Bahçeli'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yapılan MHP 13. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:44:00 -
Fuat Oktay'dan Devlet Bahçeli'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrikte bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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