Fuat Oktay'dan çok net operasyon mesajı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri temizlemek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" dedi.10 Ekim 2019 Perşembe 20:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" dedi.
Oktay, "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca şunları söyledi:
"Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı"
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