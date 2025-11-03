  • İSTANBUL
Fuat Oktay'dan Ankara'ya müjde

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlara müjdeyi duyurdu.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Başkentimize bir direkt uçuk müjdesi daha" başlığıyla paylaşım yapan Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Vizyon 2035" hedeflerimiz doğrultusunda, AJet tarafından Ankara'dan "Tiflis, Erbil, Madrid ve Barselona"ya başlatılan direkt uçuş hatlarına bugün itibariyle "Bağdat" seferleri de ekleniyor.

Ankara ile Bağdat arasında başlatılan doğrudan uçuşların, sadece iki başkent arasında ulaşım hattı değil, aynı zamanda tarihî, kültürel ve ekonomik bağlarımızı da pekiştirecek yeni bir köprü olacağına inanıyoruz.

Ortadoğu’nun kadim merkezlerinden Bağdat’a açılan bu yeni hava hattının, başkentimiz Ankara’dan bölgeye yönelik ticaret, diplomasi ve insan hareketliliğini artırarak iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlaması noktasında, THY ve AJet yönetimi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Durmak yok, Ankara’mız için çalışmaya devam...

 

