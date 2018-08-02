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Fuat Oktay'dan ABD'nin skandal kararına tepki! 'Bir an bile tereddüt etmeyiz'

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
Fuat Oktay'dan ABD'nin skandal kararına tepki! 'Bir an bile tereddüt etmeyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.

Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
  1. Fuat Oktay
  2. açıklama
  3. ABD'ye sert tepki

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  • Erdem Erdem 1 sa önce
    Hamdolsun ne yiğitlerimiz var eyvallah kardeşim bizler bu millet arkanızdayız inşaallah
  • Kızgın hamzaKızgın hamza53 dk önce
    Sn bakan ne diyim kafirlere dinden imandan mazlumdan felan filan dem vuruyorsunuz kafire kafirin yöntemleriyle cevap vermek gerek dün iran ekonomisi battı bügün biz battık bu şerefsizbüyük domuz devletine racon kesmek kuyruğu dik tutmaktan başka birşey değil f35 uçağı ne ya alüminyum sac teneke bizim uçak sektöründe çalışanlara racon kesin adam gibiF35 değil F1453 bile yapılır taideki fabrikalar binlerce mühendisiyle birlikte uyuyor uyuyor uyandırın artık. icat etmeyen tasarlamayan maaş peşinde koşan mezun olduğu üniversite ile övünmekten öteye geçmeyen uyuz eşseklere bir çü deyin artık muçit ruhları işten gaytaran vatan hainlerinin emrine tutsak etmeyin artık.adı proje olup habire törenreklamla kandırılmayın.
  • ÖzkanÖzkan32 dk önce
    Biran önce su gidisati durdurun!!!dolar avro nun cikisini kesin!! Acillll!!! Yafa kriptoya gecin artik!!
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