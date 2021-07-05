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Siyaset Fuat Oktay'a iftira atmıştı... Özgür Özel'e şok!
Siyaset

Fuat Oktay'a iftira atmıştı... Özgür Özel'e şok!

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "yolsuzluk" iftirası atan ve somut delil gösteremeyen CHP Genel Başkanvekili Özgür Özel'in 15 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:39:00 - 2021-07-05 14:43:15
Fuat Oktay'a iftira atmıştı... Özgür Özel'e şok!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Özel'in Oktay'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında sarf ettiği ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Oktay'ın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde Yimpaş'ın gurbetçilere yönelik yolsuzluk yaptığını" iddia ederek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği sırasında da Hariri ailesinin şirketi yağmalamasına izin verdiğini" iftirasını atmıştı.

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