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Fuat Oktay ve Bakan Çavuşoğlu El Nur Camisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 06:21
Fuat Oktay ve Bakan Çavuşoğlu El Nur Camisi'ni ziyaret etti

Christchurch kentindeki camiye gelişlerinde yetkililerce karşılanan  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten polislerden bilgi aldı.

Daha sonra terör saldırısının yaşandığı cami önüne karanfil bırakan  Oktay ve Çavuşoğlu, burada şehit olanlar için dua etti.

El Nur Camisi'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda  bulunan Oktay ve Çavuşoğlu, temasları hakkında bilgiler verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine buraya geldik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör saldırısının hemen ardından  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda'ya geldiklerini belirtti.

Temasları kapsamında Yeni Zelanda'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri  Bakanı ve Christchurch'ten sorumlu bir bakanla görüştüklerini aktaran Oktay, daha  sonra da Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu ve üyeleri ile saldırının  gerçekleştiği sırada hutbede olan El Nur Camisi'nin imamıyla görüşmeler  gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu üyeleriyle yaptıkları  görüşme sırasında olayın şahitleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Oktay,  "Onlar da ilk defa konuşma fırsatı buldukları için kendi içimizde bir duygu seli  yaşadık. Kolay değil 50 şehidimiz ve yaralılarımız var. Bugün de buradaki Türk  vatandaşlarımızla birlikte olduk." ifadelerini kullandı.

"Yaralılarımızın durumu iyiye gidiyor"

Daha sonra hastanede, aralarında üç Türk vatandaşının da bulunduğu  yaralıları ziyaret ettiklerini anlatan Oktay, "Hepsinin durumu iyiye gidiyor şu  anda aldığımız bilgilere göre. Zekeriya'nın (Tuya) durumu biliyorsunuz biraz  kritikti ama daha iyi olduğunu; aldığımız bilgilere göre daha stabil olduğunu  gördük. Babası ve kardeşi de bizimle gelmişti, onlar da yanındalar. Diğerlerinin  aileleri de Mustafa (Boztaş) ve Temel'in de (Ataçocuğu) aileleri yanında. Diğer  yararları da ziyaret ettik, genel bilgiler aldık hastanede. Yaralıların hepsine  gereken her türlü yardım yapılıyor Yeni Zelanda tarafından." diye konuştu.

Hastanedeki ziyaretlerinin ardından terör saldırısının düzenlendiği  iki camiden biri olan El Nur Camisi'ne geldiklerini ve burada yetkililerden  bilgiler alarak şehitler için dua ettiklerini anlatan Oktay, daha sonra  Christchurch Belediye Başkanı ve Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy ile  görüşeceklerini, yetkililerden güvenlik brifingi alacaklarını bildirdi.

"Bu silah adı Müslüman olan birisinin elinde olsaydı..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da yaşanan olayın  bir terör eylemi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bunu Türkiye'de de söyledik, burada bir kez daha söylüyoruz.  Terörün dini, dili, ırkı coğrafyası yoktur. Şimdi terörist demeye bile dili  varmayanlar için bunu özellikle söylüyorum; bu silah şöyle veya böyle bir  Müslüman adı Müslüman olan birisinin elinde olsaydı bugün dünyada kopan fırtınayı  siz düşünesiniz. Dolayısıyla bizim için terörist, teröristtir. Teröristin hiçbir  şekilde dini, dili, ırkı, benim teröristim, senin teröristin diye bir şey yoktur.  Biz buradan bu sesi bir kez daha hem de olayın olduğu yerden bütün dünyaya bir  kez daha iletmek istiyoruz. Terör her yeri ve herkesi vurabilecek bir bela.  Dolayısıyla bu belaya da ortak bir şekilde cevap vermek, ortak bir dil kullanmak  son derece önemli."

"Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'de toplanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 22 Mart Cuma günü İslam İşbirliği  Teşkilatının Türkiye'de toplanacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bu konuda hazırlıklar yaptığını  söyledi. Oktay, "Orada ve diğer platformlarda da yapılması gerekenlerle ilgili  Türkiye üzerine düşeni yapıyor olacak." dedi.

Söz konusu terör saldırısının ardından Türk vatandaşları ve diğer  Müslümanlarla dayanışma için Yeni Zelanda'ya geldiklerini kaydeden Oktay, aynı  zamanda Yeni Zelanda halkı ve Yeni Zelanda Hükümetine de yardımcı olabilmek için  burada bulunduklarını vurguladı. Oktay, "Yeni Zelanda halkı Müslümanlarla  birlikte. Burada da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde. Bunu Sayın  Başbakan'ın ziyaretleri ve mesajlarında da yakından görmüş olduk." ifadelerini  kullandı.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cuma günü İstanbul'da İslam  İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini  belirterek, "Şu anda arkadaşlarımızla da görüşüyoruz, aldığımız kararların  takibini yapacak bir komisyon da kuracağız, Dışişleri Bakanlarından oluşan."  dedi.

Christchurch'taki terör saldırısını Birleşmiş Miller (BM) dahil tüm  platfomlara taşıyacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yani bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü buradaki Müslümanlar da  hatta Yeni Zelandalılar da tüm dünyadaki Müslümanlar da bu artan İslam  düşmanlığından, ırkçılıktan son derece rahatsızlar. Dolayısıyla biz bunun peşini  bırakmayacağız ve Müslümanları da koruyan kanunların çıkması dahil ya da  uluslararası sözleşmelerin hazırlanması dahil ne gerekiyorsa da yapacağız."

"Christchurch'teki tüm Müslümanlarla bir araya geleceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının yakınlarıyla telefonda görüştüğünü hatırlatarak, hastane  ziyaretinde yaralı yakınlarının Erdoğan'ın kendilerini aramasından duydukları memnuniyeti ilettiklerini dile getirdi.

Yeni Zelanda'daki temaslarının devam edeceğini belirten Oktay,  Christchurch'teki Müslümanlarla bir araya geleceklerini belirterek, "Herkesin  acısını hep birlikte tekrardan paylaşma şansımız olacak." dedi.

Ziyaretlerinin Yeni Zelanda'daki Müslümanlara büyük güç verdiğini  ifade eden Oktay, "Kendilerinin ifadesi ile bunu söylüyorum; hiçbir kelime ve  hiçbir maddi boyutla ifade edilemeyecek bir güç aldıklarını ve ondan dolayı da  bütün Türk milletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını ve muhabbetlerini  iletmiş durumdalar." diye konuştu.

Oktay, söz konusu buluşmada Türkiye olarak hem buradaki Türk  vatandaşları hem de diğer Müslümanlar için neler yapabileceklerini  konuşacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 06:21
  1. İstanbul
  2. saldırı
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  4. cami
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