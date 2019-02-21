0553 313 94 23

Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele konusunda, "Ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:44
Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele konusunda, "Ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA’larımızla SİHA’larımızla, toplarımızla, tanklarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ta AK Parti’nin Seçim Merkezi açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Oktay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak terörle mücadele konusuna değindi. Oktay, "Bir taraftan kalkınma hamlemiz için gece gündüz çalışıyor diğer taraftan da ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA’larımızla SİHA’larımızla toplarımızla tanklarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde ve dışında bize tehdit nereden gelirse teröristlere bulundukları yerde inlerinde vuracağız dedik, vurduk. İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu 7’den 70’e tek bilek tek yürek yaşatıyoruz. ’Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız’ dedik ve bunun gereğini de yapıyoruz yapacağız. Yozgat’ın desteği bizimle olduğu sürece bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez, daha güzel günlerde milletimizle beraber yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından Seçim İrtibat Merkezinin açılışını yapan Oktay, şehirde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için alandan ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da akademik ödül
    1. Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da..
    2. "Sağlıkta Şiddete Dur" sempozyumu
    3. Rektör Çiçek; "Sürdürülebilir bir..
    4. Tanzim satışlarla dalga geçen partinin..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor
    6. BES panelinde milli tasarruf..
    7. Cumhur İttifakı, bir yılını doldurdu
    8. DAKA’dan ‘İran Genel Görünüm Raporu’
    9. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    10. Kırıkkale Valiliğinden..
    11. Ankara'daki taciz iddiası
    12. Murat Aydın: “Biz camı Paşabahçe’ye..
    13. Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’..
    14. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    15. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    16. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    17. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    18. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    20. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    21. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    22. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    23. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    24. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    25. Dakka’daki yangın söndü ama..
    26. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    27. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    28. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    29. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    30. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...