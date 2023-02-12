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Gündem Fuat Oktay: GSM operatörleri ücretsiz hizmet verecek
Gündem

Fuat Oktay: GSM operatörleri ücretsiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 19:52:00 - 2023-02-12 20:36:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Defin işlemleri tamamlanmıştır, artçı sarsıntılar devam ediyor. Ağır hasarlı olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespitle ilgili çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. 230 bin binanın incelendiğini söyleyebilirim. 2,5 milyonluk bina stoğunu düşündüğümüzde çalışmaların hızla ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Az hasarlı ve hasarsız binaların da tespit edilmesi önemli. 108 bin binanın hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca yine binalardan delillerin toplanması son derece kritik.

Hatay Havalimanı'nın bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar.

Barınma son derece önemli sahada. Çadır ihtiyacı fazla bunu biliyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla tüm stoklarımız sahaya yönlendirildi.

Bölgede kurulan çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Geçici barınma önemli demiştik.

Tahliye edilen 400 bine yakın kişi var. Kendi imkanlarıyla afet bölgesinden ayrılan vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Lojistik boyutunda bir sıkıntımız kalmadı. Kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz. Burada özellikle ikincil afetlere müsaade etmemek için titiz davranıyoruz.

Dün odun ve kömür sevkiyatına başladığımızı duyurmuştum.

Deprem bölgesinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

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