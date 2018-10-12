Fuat Oktay Ekvator Ginesi'nde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle özel uçak TC-DAP ile TSi 05.00'te başkent Malabo'ya geldi.12 Ekim 2018 Cuma 10:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malabo Uluslararası Havalimanı'nda Malabo Dışişleri Bakanı Simeon Oyana ve Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılacak, temaslarda bulunacak.
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