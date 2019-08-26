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Fuat Çapa: “Hakemler canımızı yakıyor”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Taraftarlarımızdan, onları iki haftadır üzdüğümüz için özür diliyorum.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:08
Fuat Çapa: “Hakemler canımızı yakıyor”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Taraftarlarımızdan, onları iki haftadır üzdüğümüz için özür diliyorum. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı mağlup oluyoruz ancak telafi edeceğiz. Hakem arkadaşlarım canımızı çok yakıyor. İnşallah 34 haftanın sonunda adaletli bir sezon görürüz” dedi.


TFF 1. Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, deplasmanda Adanaspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmanın seyir zevkinin yüksek olduğunu belirterek, “Bu kadar pozisyona giren başka bir takım yoktur sanırım. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Duran toptan 1-0 öne geçtiler, akabinde 2-1’i yakaladık. O süreçlerde kontrol tamamen bizdeydi. Hatta farkı açacak pozisyonlara da girdik ancak maalesef bunu başaramadık. Rakip de son dakikalarda girdiği pozisyonları değerlendirdi” diye konuştu.


Verilen ve verilmeyen penaltılardan dolayı iki haftadır canlarının çok yandığını kaydeden Çapa, “Geçtiğimiz hafta son dakikada bize verilmeyen bir penaltı, bu hafta rakibimize verilen penaltı bizi çok üzdü. Kalecimiz dokunmadığını söylüyor ve biz de görüntülere baktığımızda penaltı olmadığını gördük. Bu camianın yeterince sorunu var. Mücadele de ediyoruz ancak bunun karşılığını ne yazık ki alamıyoruz. Şu anda 6 puan alıp, puanımızı sıfırlamamız gerekiyordu ancak olmadı” ifadelerini kullandı.


Taraftarlarını iki haftadır üzdükleri için onlardan özür dilediğini söyleyen Çapa, “Onları çok üzüyoruz ancak umutsuzluğa kapılmalarına hiç gerek yok. Pozisyona giremeyen bir takım olsaydık işte o zaman üzülmeleri gerekirdi. Bugün deplasmanda oynuyorsun, 2 gol atıyorsun ve en az 4-5 gol pozisyonuna giriyorsun. Bu çok önemli bir şey. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı mağlup oluyoruz ancak telafi edeceğiz. Hakem arkadaşlarım canımızı çok yakıyor. İnşallah 34 haftanın sonunda adaletli bir sezon görürüz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:08
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