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Ekonomi Fuar, ayakkabıcıları sevindirdi
Ekonomi

Fuar, ayakkabıcıları sevindirdi

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nı (AYMOD) salgına rağmen yerli ve yabancı yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:52:00 -
Fuar, ayakkabıcıları sevindirdi

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, tüm zor şartlara ve uluslararası uçuş kısıtlamalarına rağmen fuarı düzenlediklerini belirterek, pandemi dönemine rağmen AYMOD’u 30 bine yakın profesyonelin ziyaret ettiğini bildirdi. Fuara 70 ülkeden gelen alım heyetlerinde 2 bin 549 kişinin yer aldığını aktaran Endican, “Tüm zorluklara rağmen bu sayılara ulaşılmasından memnunuz. Pandemi olmasaydı tabii ki çok daha yüksek rakamlar hedefliyorduk ve bekliyorduk” açıklamasında bulundu.

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