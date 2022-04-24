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Ekonomi FSMVÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

FSMVÜ öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:49:00 -
FSMVÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların  22.04.2022  –  06.05.2022  tarihleri  arasında  Rektörlüğümüz  Personel  Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041

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