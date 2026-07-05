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Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

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AA Giriş Tarihi:

Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı.

#1
Foto - Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.

#2
Foto - Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.

#3
Foto - Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi.

#4
Foto - Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, maçı 77-69 kazandı.

#5
Foto - Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu

Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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