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Gündem Frid Vadisi, Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı
Gündem

Frid Vadisi, Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı

Nevşehir'de bulunan ve Frigya medeniyetinin izlerini taşıyan Frig Vadisi, Ruslardan sonra bu kez Katarlıların dikkatini çekmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 13:18:00 -
Frid Vadisi, Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı

Frigyalılara ev sahipliği yapan tarihi Frig Vadisi, Rus turistlerin arından Katar'dan gelen 15 yabancı turisti ağırladı.

İzlanda'nın Vestmannaejar takımadalarına bağlı Elliday Adası'nda, 'dünyanın en yalnız evi' olarak anılan bir yapı bulunuyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edildi.

Turistik yönden her geçen gün değeri artan ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Frig Vadisi, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırları içerisinde yer alıyor. Antik Frigya medeniyetinden izler taşıyan vadiyi Rus turistlerden sonra Katarlı turistler de ziyaret etti. 15 kişilik Katarlı turist kafilesi, bir bölümü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinden geçen Frig Vadisi'ni Milli Parklar Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın mihmandarlığında gezdi.

Kaya mezarlar ve peri bacalarının bulunduğu mekânları ziyaret eden kafile, burada bölgenin tarihi hakkında bilgilendirildi. Frig Vadisi'nin tarihi önemine adeta hayran kalan Katarlı turistler, günün hatırası için bol bol fotoğraf çektirdi.

Frig Vadisi'nin tarihi değerlerinin kendilerini çok etkilediğini ifade eden turistler, vadiye tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Ayrıca meşhur Afyon sucuğu ve kaymağını tadan Katarlı turistler, Afyonkarahisar için 'Bir lezzet ve tarih şehri' ifadelerini kullandılar.

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