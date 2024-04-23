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Spor Fred: Çok düşünmemiz gerek
Spor

Fred: Çok düşünmemiz gerek

Yeniakit Publisher
2024-04-23 01:34:00 -
Fred: Çok düşünmemiz gerek

Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yeterince iyi değildik"

Brezilyalı orta saha maçın ardından şu cümlelere yer verdi:
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"Golü attıktan sonra kendi adıma çok mutluydum. Ben bir ön liberoyum, çok gol atmıyorum. Sonuç böyle olunca mutlu olmak mümkün değil. Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar da var. Bu maç çok önemliydi. 2 kez öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerek. Yeterince iyi değildik. Berabere kaldık. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz."

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