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Spor Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı
Spor

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:32:06 -
Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formaları hazırlanan kliple taraftarın beğenisine sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adı verilen yeni tasarımlı 4 farklı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeni sezon formaları için hazırlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoğraflarda, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk yer aldı.

Ayrıca paylaşımda, "Ruhunu şehrinden alan formalarımız ile yeni sezona hazırız." ifadesi kullanıldı.

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