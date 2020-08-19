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Spor Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti
Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:29:18 -
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin'i transfer etti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

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