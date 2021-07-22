Fraport TAV Antalyaspor Fedor Kudriashov ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Fedor Kudriashov, kendisini 1+1 yıl daha kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Kudriashov'un Antalyaspor forması giydiği dönemde takıma ciddi katkılarda bulunduğunu belirtti.

Kudriashov'dan çok memnun olduklarını vurgulayan Özer, "Oyuncumuz da Antalya'yı ve kulübünü sevdiği için uygun şartlardaki teklifimizi kabul etti. Başta camiamıza, kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik de "Fedor, bizimle olan sözleşmesinin bitmesinin ardından ülkesi Rusya ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Yoğun geçen sezonun ardından futbolcumuzla tekrar görüştük ve 1+1 yıl için yeniden anlaştık. Antalya'mıza katkıda bulunmaya devam edecek. Yeni dönemde de kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kudriashov ise sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu kaydetti.

Antalyaspor'da geçirdiği 1 buçuk yıl içinde önemli değişiklikler yaşadığını anlatan Kudriashov, "Artık önümüzdeki sezona yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve biz futbolcular büyük iyimserlik ile bakıyoruz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus futbolcu, imzaların atılmasının ardından Antalyaspor'un Afyonkarahisar kampına katıldı.