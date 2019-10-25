Fransızların kin, nefret ve iftirası

Tahsin Han

Kanuni döneminde Osmanlı’nın koruması altında olan Fransızların, Türkiye kini, nefreti ve iftirası bitmiyor...

Türkiye’nin teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı’na ilk günden beri karşı çıkan ve YPG’nin korumalığına soyunan Fransızlar, Başkan Erdoğan’ın hem sahada hem de masada istediğini alması sonrası kara propagandaya devam etti.

Yaklaşık 120 yıl önce Sultan II. Abdülhamid Han’a iftira atarak karalayan Fransızlar, şimdi de Erdoğan’a benzer saldırılar düzenliyor...

Fransız dergisi Le Point dün çıkan sayısında skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kapağında Erdoğan’ın fotoğrafına yer veren dergi, “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin verelim mi?” ifadeleri kullanıldı.

Kalın: soykırımcı Fransızlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Fransız dergisinin kapağına sert tepki gösterdi. Kalın, Twitter’dan “Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan Fransa... Ve ‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi. CB’mıza neden saldırdıkları açık: Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı” ifadelerini kullandı.