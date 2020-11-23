Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'

Fransız gazetesi L’Opinion'da yer alan haberde, “Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemleri, çok kapsamlı olmalarına rağmen Karabağ’da İHA’ları engellemeyi başaramadı. Aynı şey, yakın zamanda Suriye ve özellikle Libya’da da görüldü.” denildi.

"Çok ilerlemiş durumda"

Jammer sistemleri konusunda Türkiye'nin geliştiği belirtilerek, "Rusya’nın olağanüstü jammer sistemleri var, ancak Türkler de elektronik harp konusunda çok ilerlemiş durumda. Türk İHA’larını satın alan Ukraynalılar, Donbass’ı düşünerek bu durumu yakından takip ediyor. Türk savunma sanayii, yaklaşık 10 yıl içerisinde büyük ilerleme kaydetti. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal şirketlere dayanan iradesi ile bağlantılı.” yorumunda bulunuldu.