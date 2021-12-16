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Dünya Fransızlardan Türkiye ile ilgili skandal harita
Dünya

Fransızlardan Türkiye ile ilgili skandal harita

Fransa merkezli AFP haber ajansının yayınladığı "Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterilerek büyük bir skandala imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:08:00 - 2021-12-16 12:13:40
Fransızlardan Türkiye ile ilgili skandal harita

Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi.

Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi.

SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini çıkardılar

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi.

Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operayonu, yoğun tepkilere neden oldu.

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Yorumlar

Rabia Zafer

NE YAPARSANIZ YAPIN ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ KAYBEDECEKSİNİZ NOKTA! KAZANAN TŪRKİYE OLACAK NOKTA! AHMAKLAR.
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7 yıl boyunca fransada kaldım bunu yıllarca yaptılar orada

devletin yeni fark etmesi üzücü...devletimizin bunlara karşı ezik olmasını istemiyorum...aynı şekilde harita yayınlanmalı, breton ayrı, marsilya ayrı bir harita olarak.... MOĞOL
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