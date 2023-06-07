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Spor Fransızlardan Türk devini yıkacak haber! O ligdeki planı iptal ettiler...
Spor

Fransızlardan Türk devini yıkacak haber! O ligdeki planı iptal ettiler...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:46:00 - 2023-06-07 10:46:19
Fransızlardan Türk devini yıkacak haber! O ligdeki planı iptal ettiler...

Marsilya'da Hırvat teknik direktör ile yollar ayrıldıktan sonra yeni adayın Jorge Jesus olduğu iddia edildi.

Marsilya'da Hırvat teknik direktör ile yollar ayrıldıktan sonra yeni adayın Jorge Jesus olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişken, Fransız basınından ilginç bir iddia geldi. Marsilya'da teknik direktör İgor Tudor ile yollar ayrılmıştı.

Çıkan haberbere göre, Fransız temsilcisi takımı gelecek sezon Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlıyor. Haber7'ye göre;

Haberde deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Marsilya'nın başına geçeceği bilgisi verildi.

Jesus için özel bir transfer bütçesi ayrıldığı da kaydedildi. Portekizli çalıştırıcıya Brezilya'dan da teklifler geliyor. Sezon sonunda kararını verecek.
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