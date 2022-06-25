Fransızlar o Türkü söküp aldı! Tepki yağdı
Fransız kulübü Marsilya, Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Bartuğ Elmaz'ı bedelsiz olarak transfer etti.
Marsilya, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezondan itibaren 5. Lig'deki (National 3) rezerv takımda forma giyeceği kaydedildi.
2003 Tekirdağ doğumlu defansif orta saha geçen sezon devre arasında A Takım'a çıkarılmıştı.
Fransız devi Marsilya, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar'da altyapının gelecek vadeden sol beki Emir Tintis de Fatih Karagümrük'e kaptırılmıştı.
Taraftar tepki göstermişti
Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddedip başka takıma imza atan Bartuğ Elmaz'a büyük tepki gösterilmişti