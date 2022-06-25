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Spor Fransızlar o Türkü söküp aldı! Tepki yağdı
Spor

Fransızlar o Türkü söküp aldı! Tepki yağdı

Fransız kulübü Marsilya, Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Bartuğ Elmaz'ı bedelsiz olarak transfer etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 10:32:00 -
Fransızlar o Türkü söküp aldı! Tepki yağdı

Marsilya, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezondan itibaren 5. Lig'deki (National 3) rezerv takımda forma giyeceği kaydedildi.

2003 Tekirdağ doğumlu defansif orta saha geçen sezon devre arasında A Takım'a çıkarılmıştı.

Fransız devi Marsilya, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar'da altyapının gelecek vadeden sol beki Emir Tintis de Fatih Karagümrük'e kaptırılmıştı.

Taraftar tepki göstermişti

Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddedip başka takıma imza atan Bartuğ Elmaz'a büyük tepki gösterilmişti

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Yorumlar

Sedat Saygın

Bence kulübü de bedelsiz verdiler.

Ömer

Kendisi gitmiş hadi gençlere önem ver yetiştir sonra biri alsın gitsin . Kendi gitmiştir taraftar tepkide haklı . O yaşta milyon yuro istemiştir belki . Başarılı olur mu hayır . Silinip gidecek .
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