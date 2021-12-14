Fransızlar hızlı davranıyor! Yunan'ın savaş uçakları geliyor

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan Hava Kuvvetlerine ait ilk 6 Rafale savaş uçağı Ocak ayında Tanagra Hava Üssü’ne konuşlanacak. Yunan pilotların Fransa’daki eğitimleri ise halen sürmekte.



Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Blioumis, uçakların teslimatı sırasında törene katılacak olan üst düzey yetkili olacak. Yaklaşık üç yıldır Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Blioumis, Yunan medyası tarafından oldukça başarılı bir komutan olarak ön plana çıkarılıyor.

Ek Rafale Alımı ve FDI Firkateynleri

Yunanistan’ın satın aldığı ve geri kalan 12 adet Rafale savaş uçağının ise önümüzdeki iki yıl içerisinde Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.

Aynı zamanda önümüzdeki günlerde satın alınan Rafale savaş uçağı sayısının 24’e ulaşması için gerekli prosedürlerin tamamlanması hedefleniyor.

Bu konuda ise Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un satın alma süreci için gerekli prosedürleri tamamlamak üzere olduğu ve ardından onay süreci için dosyayı Yunan Parlamentosu taşıyacağı belirtiliyor.

Ek olarak Yunanistan’ın yine Fransa’dan sipariş ettiği üç adet FDI firkateynin Yunan Parlamentosunda tartışılması ve siparişin resmen onaylanması bekleniyor.

Rafale Sayısı 40’a Kadar Çıkabilir

Yunanistan, geçtiğimiz aylarda Fransa’dan Dassault Rafale tipi savaş uçağı almaya karar vermişti. 2.32 milyar Avro bedel ile 6’sı yeni ve 12’si ikinci el olmak üzere toplam 18 adet Rafale tedarik edecek olan Yunanistan, sipariş adedini 24’e çıkartmıştı.

Konuyla ilgili olarak Yunan Başbakan Miçotakis tarafından yapılan açıklamada, “Geçen yıl burada, – yakında 24 adet olacak – 18 adet Rafale’i satın aldığımızı duyurmuştum.” ifadelerine yer verilmişti.

Ek siparişlerle Yunan Hava Kuvvetleri için 2025 yılına kadar 40 adet Dassault Rafale savaş uçağı tedarik edilmesi planlanıyor. İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Yunanistan, Rafale uçaklarının yanında SCALP Seyir Füzesi, Exocet Gemisavar Füzesi, MICA Havadan Havaya Füze ve METEOR RamJet İtkili Havadan Havaya Füze de tedarik edecek.

Yunanistan’ın satın alacağı 18 adet Rafale’den 6’sı yeni, 12’si ise ikinci el olacak. İkinci el uçaklardan iki adedi çift koltuklu, 10 tanesi ise tek koltuklu olacak. Yunanistan, bu uçaklar için toplamda 2.32 milyar avro ödeme yapacak. Bu paranın 1.92 milyar avrosu uçaklara, 400 milyon avrosu ise çeşitli diğer ihtiyaçlara ayrılacak. İkinci el olarak alınan 12 adet uçağın modernize edilerek F3R konfigürasyonunda olması bekleniyor. Yine yeni üretim olacak olan 6 uçak da F3R konfigürasyonunda olacak.

Aynı zamanda Yunanistan’ın yeni sipariş vereceği 6 adet Rafale’in de yeni olacağı öğrenildi. Böylece Yunanistan’ın toplam Rafale siparişleri 24’e yükselirken bu kapsam teslim alacakları yeni uçakların sayısı ise 12’ye ulaştı.



KAYNAK: SavunmaSanayiST.com, Kathimerini