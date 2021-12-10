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Dünya Fransızlar hadlerini aştı: Türkiye'yi istemiyoruz
Dünya

Fransızlar hadlerini aştı: Türkiye'yi istemiyoruz

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:53:00 -
Fransızlar hadlerini aştı: Türkiye'yi istemiyoruz

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, 'Avrupa'nın sınırlarını koruyacağı mesajını' verdi. Önceliklerinin göç politikası ve Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi olduğunu söyleyen Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu ifade etti.

Fransa lideri Emmanuel Macron’un Nisan 2022’de yapılacak seçimlerde en güçlü rakipleri arasında gösterilen Pecresse, “özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini” savundu.

Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme alan Pecresse, “Fransa’nın çıkarlarını daha iyi savunması gerektiğine inanıyorum. Fransa’nın gücü için olduğu kadar Avrupa’nın gücü için de mücadele edeceğim” dedi.

“Göç politikası revize edilmeli”

Euronews’ta yer alan habere göre, ‘Gurur Avrupası’ inşa etmek için ‘naif Avrupa’dan çıkılması gerektiğini anlatan Pecresse, “Bu, sınırlarını nasıl savunacağını bilen bir Avrupa ile başlar.” dedi.

Bu noktada göçmenlerin iadesi ve Schengen anlaşması dahil Avrupa göç politikasının revize edilmesi çağrısı yapan Pecresse, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’e 10 bin sınır muhafızının işe alımını hızlandırmak istediğini de hatırlattı.

 

 

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