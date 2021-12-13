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Dünya Fransızlar cami duvarına işiyor! Yine skandal karar
Dünya

Fransızlar cami duvarına işiyor! Yine skandal karar

İslam düşmanı Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelinde 21 camiyi kapattıklarını açıkladı. Kapattıkları cami sayısıyla övünen küstah bakan, denetimlerin devam edeceğini de söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:02:00 - 2021-12-13 17:09:37
Fransızlar cami duvarına işiyor! Yine skandal karar

"Demokrasinin beşiği" olmakla övünen Fransa'da, camiler hedef olmaya devam ediyor. Ülkede Müslümanlara ait ibadethaneler, Paris yönetiminin baskısıyla karşı karşıya kalmış durumda.

"Camiler, aşırıcı belirtiler gösteriyor" iddiası

Aşırı sağcı İslam düşmanı Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede "aşırıcı belirti gösteren" 21 caminin kapatıldığını açıkladı. "Aşırıcı belirti gösteren cami"nin ne demek olduğu merak edilirken, Darmanin, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini de söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten küstah Darmanin, bu adımların "ayrılıkçı" yasa temelinde atıldığını ifade etti.

Kapatılan cami sayısıyla övündü

Darmanin, cumhuriyetçiler ve aşırı sağcıları ayrılıkçı yasanın maddelerini oylamadıkları için eleştirerek, yasa sayesinde Fransa tarihinde ilk defa bu sayıda cami kapatılmasıyla övündü. Fransa'da denetim yapılan 36 camiye "Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için" dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı. Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini ama Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını savundu.

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