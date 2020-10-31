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Dünya Fransızlar, 3 aydır Türkiye’yi izliyor
Dünya

Fransızlar, 3 aydır Türkiye’yi izliyor

Fransız donanmasından bir firkateynin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Oruç Reis ve Barbaros araştırma gemilerini yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:00:00 -
Fransızlar, 3 aydır Türkiye’yi izliyor

Fransız basını, radarlar ve diğer ileri teknoloji izleme cihazlarıyla donatılmış “La Fayette” isimli firkateynin, 170 mürettebatıyla birlikte, Türk araştırma ve savaş gemilerini Doğu Akdeniz’de Suriye açıklarında ve adaları kapsayan bir alan içinde üç aydır yakından izlediğini duyurdu. İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi ile yapılan ortak tatbikata da katılan bu Fransız zırhlısının, Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’ya karşı ortak bir tutum içinde olduğu mesajını da vermek istediği bildirildi.
Uydu ve radarlarla Akdeniz’deki gelişmeleri anında merkezi Toulon kentinde bulunan Fransız donanmasına iletme görevi verilen bu geminin radarına Türk gemileri dışında İngiliz savaş gemisi ve Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinin de takıldığı kaydedildi. Haberde, Fransızların izlenme olayını Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’dan da gizlediği bildirildi.

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