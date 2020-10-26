Fransız yalakası Miçotakis'ten Başkan Erdoğan ile ilgili küstah açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Macron'a yönelik rencide edici sözleri ve Fransa'ya yönelik nefret söylemleri kabul edilemez. Bu, dini nefreti körüklüyor ve barış içinde var olmayı zorlaştırıyor. Emmanuel Macron ve Fransa halkıyla tam dayanışma içindeyim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un skandal sözlerine tepki göstermişti.

Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da öldürülen öğretmen Samuel Paty cinayetinin ardından Macron'un İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.