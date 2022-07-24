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Gündem Fransız vekilden Macron'a şamar! Türkiye ağırlığını ortaya koydu
Gündem

Fransız vekilden Macron'a şamar! Türkiye ağırlığını ortaya koydu

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda, Türkiye'nin, yaptığı arabuluculukla Fransa'dan "ağır bastığını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 14:19:00 -
Fransız vekilden Macron'a şamar! Türkiye ağırlığını ortaya koydu

Gilles Lebreto, Twitter hesabından Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan ve milyonlarca ton tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin BFMTV kanalında yer alan haberi paylaştı.

Anlaşmanın, Afrika'da kıtlığı önleyebilmeyi mümkün kılacağını belirten Lebreton, "Konuyu Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Erdoğan'dı, Macron değil. Türkiye, Fransa'dan daha ağır basıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da aylardır abluka altındaki tahılın ihracı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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