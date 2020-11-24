Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısı Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Opinion'un dikkatini çekti. Gazete, konuyla ilgili bir analiz yayınladı.

"Rus hava savunma sistemleri engelleyemedi"

Gazetenin haberinde, Rus hava savunma sistemlerinin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da engelleyemediği belirtilerek, " Rusya'nın olağanüstü sistemleri var ancak Türklerelektronik harp konusunda çok ilerledi. Türk İHA'larını satın alan Ukraynalılar, Donbass'ı düşünerek bu durumu yakından takip ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Düşmanın moralini bozmada çok iyiler"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais de İHA'ları manşetine taşıdı. Haberde Türk SİHA'larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.