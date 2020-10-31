Fransız Tiyatrosu

Münübe Yılmaz

Fransa’da İslam düşmanlığı üzerinden oynanan kirli oyun deşifre olsa da ne batı medyası ne de batılılar gerçeği görmüyor... Macron yönetiminin İslam’ı hedef alıp Müslümanları istedikleri kalıba sokma planı uygulanmaya konulurken, dünya ortada duran birçok şüpheli noktayı görmezden geliyor.

Paty’nin ölümü planın parçası

Geçtiğimiz hafta Samuel Paty adlı tarih öğretmeninin Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürü sınıfta göstermesi sonrası tepki almasını fırsat bilen Fransız istihbaratı, Paty’i öldürüp suçu Rus asıllı Çeçen Müslüman gencin üzerine attı. Fransızlar, Paty’nin boğazını keserek öldürdüklerini söyledikleri genci elinde sadece bıçak olmasına rağmen onlarca kurşunla ortadan kaldırıp, olayı İslam’ın üzerine yıktı. Macron yönetimi bu olay sonrası Müslümanlara saldırıları artırıp, İslam’a savaş açtıklarını resmen ilan etti.

Yalanları ortaya çıktı

Paty olayında batılı hiçbir basın organı saldırgan neden yakalanmadı, ya da yaralanarak ele geçirilmedi sorusunu sormazken önceki gün yaşanan olay kirli oyunu bir defa daha ortaya koydu. Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü olayı Tunuslu saldırgan nedeniyle Müslümanlara yıkmayı beceren Fransızlar, Avignon kentindeki saldırıda çuvalladı.

Fransız siteleri ve kanalları Avignon kentindeki saldırıyı “Polis tarafından etkisiz hale getiren saldırgan Allah-u Ekber diyerek polise saldırdı” diyerek verdi.

İslam ve Müslüman düşmanlığını körükleyen haberler tüm ülkeye yayılırken, öldükten sonra kimliği araştırılan gencin bir Nazi ırkçısı olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan aşırı sağcı örgüt ‘Generation Identitaire’e (Avrupa’yı Savun) mensup olduğu ortaya çıktıktan sonra savcılık kimliğini bile açıklamadı. Ancak ilk başta olayı Müslümanlara nefret kusmak için bahane gören Fransız siyasetçiler ve medya oranları gerçek ortaya çıkınca sustu.

Başörtülülere alışveriş yasağı

İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik nefretin Avrupa’daki merkezi haline gelen Fransa’da, skandal adımlar atılmaya devam ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren bir market, başörtülülerin alışveriş yapmasını yasaklama kararı aldı. Mağazaya “Bugünden itibaren, hiçbir örtülü kişinin mağazaya girmesine izin verilmeyecektir” yazısı asıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’ı ve Hazreti Muhammed’i hedef alınan açıklamaların ardından Müslümanlara yönelik saldırı ve baskıların arttığı ülkede, marketin aldığı ırkçı ve nefret dolu karar ülkedeki kötü gidişatı bir defa daha gözler önüne serdi.

Skandal karar sonrası söz konusu marketten alışveriş yapan Müslümanlar, olaya tepki gösterip, bunun toplumda bölünmeyi ve düşmanlığı artıracağı uyarısını yaptı. Irkçı kararın sosyal medyadan yayılması sonrası Müslümanların tepkileri de çığ gibi büyüdü.