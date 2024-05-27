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Dünya Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti
Dünya

Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-05-27 03:14:00 -
Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti

Fransa'da muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonrası hükümete çağrı yaptı.

İsrail'in Refah'taki bir kampı bombalamasının ardından bölgede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Fransız muhalif siyasetçiler X hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Tel Aviv hükümetine tepki gösterdi.

Fransız muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Refah kampında yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Gazze'de mülteci kamplarındaki çadırlarda yaşanan iğrenç katliam bu savaş suçlularının ordusunun katillerinin ve liderlerinin ne olduğunu özetliyor." ifadesini kullandı.

Melenchon, bu "dehşetin" son bulması için İsrail'e her türlü baskının yapılması için çağrıda bulunarak, Fransa'nın İsrail hükümetiyle olan işbirliğine son vermesini, silah ihracatı konusunda ambargo uygulamasını ve Filistin devletini tanımasını istedi.

Fransız lider Melenchon, bölgede yaşananlarla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

"Filistinli mültecileri diri diri yaktı"
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Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thomas Portes, Refah'taki kampa yönelik saldırılara ait görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünya, İsrail'in bugün yaptığını görmeli. 'Ordusu' Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktı. Katiller." açıklamasını yaptı.

Portes, İsrail ordusunu hiçbir zaman rehinelerle ilgilenmediğini belirterek, "Tek amaçları : Filistin halkını yok etmek." ifadesini kullandı.

LFI milletvekili Manuel Bompard, Refah'taki bombardımana ait görüntülerin korkunç olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın bu katliama izin vererek kendisini "küçük düşüğürdüğünü" kaydetti.

LFI Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş suçlusu ordusu yeni bir eşik atladı. Bu sefer, uluslararası hukuka göre dokunulmaz olan mülteci kampı bombalandı. İnsani yardım çalışanları yok edildi." açıklamasını paylaştı.

Panot, er ya da geç, Netanyahu ve savaç suçlularının hesap vereceği vaktin geleceğini vurguladı.

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Refah'a ait görüntülerin "dayanılmaz" olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum bu savaş suçlarını durdurmaya ne zaman karar verecek ?" sorusunu sordu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Ömer

Hani BM , nerde NATO nerde batı , nerde insan hakları , nerde balığı kurtaran bilmem ne dernekleri , nerde batı medeniyeti ? Bunlar islam düşmanı bir şey beklemiyoruz da islam dünyası nerde ? Anlı şanlı alimlerimiz nerde ? İslam teşkilatı falan nerde ? Sahi Arap birliği nerde , iran boş teneke nerde ? Yanıyoruz kahroluyoruz nerde insanlık ? Rabbim şehidlerimize rahmet etsin , ümmeti uyandırsın amin . İt raili katil sürülerini yerin dibine batırsın . Belaları yakın çok yakın .

54

alçak dinsiz kafirler 100 yıldır öyle
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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