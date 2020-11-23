Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı çocuklar olayı New York Times'a haber oldu

NEW YORK (AA) – Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarda, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörizme destek" suçlamasıyla polis tarafından evleri basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 4 çocuk olayı New York Times’a haber oldu.

Gazetede, Fransa’nın aşırılıkçılara yönelik başlattığını belirttiği operasyonların sınıflara kadar indiği ve en az 14 öğrencinin sorgulandığı kaydedildi.

Albertville ve başka yerlerde yaşanan benzer olayların hükümetin tavrına yönelik soruları arttırdığına dikkat çekilen haberde, "Sıradan Fransız Müslümanlarla aşırılıkla suçlanan insanları birbirine karıştırma riski taşıyan eylemleri ve açıklamaları nedeniyle Fransa, içeride ve dışarıda eleştiriliyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, hükümetin güvenlik politikalarını orantısız şekilde okullara kadar indirmesinin insan hakları gruplarının tepkilerine neden olduğu vurgulanarak, ülkedeki sınıflarda çocukların ifade özgürlüğü olup olmadığı sorusu gündeme getirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 400 civarında benzeri olay yaşandığı, bunların 150’sinin "terörizmi savunma" kapsamında değerlendirildiği bilgisi paylaşılarak, Albertville’de evlerine silahlarla baskın düzenlenen çocukların yaşadıkları tramvayı hala üzerinden atamadıkları, ailelerinin öğretmenlere ve polise dava açmaya hazırlandığına dikkat çekildi.

- Fransız polisi 10 yaşındaki 4 çocuğa "terörist muamelesi" yapmıştı

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, ülkede Müslümanlara yönelik hukuk dışı uygulamalar gündeme gelmişti.

1992 Kış Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'nın Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3'ü Türk ve 1 Cezayir kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe sabah erken saatlerde bir düzine polisin evlerine uzun namlulu silahlarla yaptığı baskınla uyanmıştı.

Eğitim gördükleri Louis Pasteur İlköğretim Okulunda çocuklar, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerinin sınıftaki sorularına, "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri" üzerine polise ihbar edilmişti.

İhbarı "terörizme destek" olarak değerlendiren polis, 4 eve eş zamanlı baskın düzenlemiş, "terörist muamelesi" yaptıkları 10 yaş civarındaki 4 çocuğu evlerinden alarak karakolda 11 saat inançları üzerine sorgulamıştı.

Kısa zamanda sosyal medyada yayılan polis baskını, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açmıştı.