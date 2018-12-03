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Fransız polisi, yaşlı kadını biber gazıyla öldürdü!

Fransa'da yaşanan olaylarda bilanço artmaya devam ediyor. Yaşlı bir kadın, polisin gazlı müdahalesinden zehirlenerek hayatını kaybetti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:23

Fransa'da eylem ve polis çatışmalarında bilanço artmaya devam ediyor. Paris merkezli yaşanan olaylarda, polislerin gazlı müdahalesi nedeniyle bir yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Yaşlı bir kadın gaz yüzünden öldü

Fransa merkezli Avrupa medyası, halen bilanço konusunun üzerine örtmeye devam etse de sosyal medyadan haberler yayılmaya devam ediliyor.

Marsilya'da "Sarı Yelekliler" eyleminde polisin biber gazı kullanımı sırasında bir kadın gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

3 ölü 1043 yaralı

Dünkü gösterilerle beraber 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, başkent Paris'te 10 bin olmak üzere ülke genelinde gösterilere 136 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Gösterilerde çıkan olaylarda 81'i polis 263 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 378'i Paris'te olmak üzere ülkede toplamda 630 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:23
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