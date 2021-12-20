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Dünya Fransız Ordusundan bomba çıkış: Türklerin yanında savaşırız
Dünya

Fransız Ordusundan bomba çıkış: Türklerin yanında savaşırız

ransız Savunma Bakanlığı'ndan sivil memurlarla yapılan röportajları bir rapora aktardı. Ordudan yer alan yetkili isimlerden bir askerin 'Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim' sözleri gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:25:00 -
Fransız Ordusundan bomba çıkış: Türklerin yanında savaşırız

Fransız bağımsız düşünce kuruluşu IFRI, Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda '2 numaralı yetkili' olarak anılan Fransız asker, 'Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim.' ifadelerini kullandı.

Fransız bağımsız düşünce kuruluşu "IFRI", halen görevde veya yeni emekli üst düzey Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışı ile Ankara'nın Doğu Akdeniz politikalarının nasıl görüldüğü üzerine 40 sayfalık bir rapor hazırladı. Biri hariç isimlerini gizli tutan Fransız üst düzey askerlerin ağırlığını denizciler oluşturdu.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre raporda, bu yılın mart ve eylül aylarında Fransız komutanların yanı sıra Fransız Savunma Bakanlığı'ndan sivil memurlarla yapılan röportajlar derlendi. Raporda Fransız askerlerin Türk ordusuna bakışının, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından değiştiği belirtiliyor.

Türk donanmasına saygı duyuyorlar

Raporda görüşü alınan donanma görevlilerinin tamamı, Türk donanmasına malzeme ve yetenek açısında operasyonel anlamda saygı duyduklarını söylerken, Türk donanmasının, 'yüksek organize, yetenekli personel, profesyonel, deneyimli, kararlı ve güvenilir' karakteristik özellikleri olduğuna dikkat çekti.

"Bizim gibiler"

Bu özellikleri ile Türk donanmasını Fransız muadiline benzeten üst düzey yetkililer, iki tarafın gayet iyi anlaştığını belirtirken, yeni emekli olan üst düzey bir asker, "Onlar bizim gibiler. Bizim silah arkadaşlarımız" dedi.

"Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim"

Raporda "2 numaralı yetkili" olarak anılan Fransız asker de, "Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim" dedi.

Fransa, ABD merkezli Global Firepower'ın 2021 yılına ait askeri güç sıralamasında 7. sırada yer aldı.

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