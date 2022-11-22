Fransız medyasından kirli operasyon
Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonu konuşulmaya devam ediyor. Bazı ülkeler Türkiye'yi desteklerken, bazı ülkeler de karşı safta duruyor. En son Fransız gazetesi L'Orient-Le Jour'un skandal haberi oldukça düşündürücü.
Fransız gazetesi L'Orient-Le Jour, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatının haberinde, sivillerin barındığı bir kampın görselini kulandı.
Söz konusu haberde El-Hol Kampı'nın görseline yer veren Fransız gazetesi, TSK'nın "sivilleri hedef aldığına" yönelik algı oluşturmaya çalıştı.
Fransız gazetesine tepki gösteren İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından gazeteye seslenerek görselin kaldırılmasını istedi. İdris Kardaş, L'Orient-Le Jour gazetesine Fransızca hitap ederek, hava harekatı haberinde sivil kampının görselinin kullanılmasının gazetecilik etiğine aykırı olduğunu dile getirdi.
"Manipülasyon örneği"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş'ın paylaşımında kullandığı ifadeler ise şöyle:
"Ülkemizin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını, sivillerin barındığı El-Hol Kampı görseliyle vermeniz, tam bir manipülasyon örneğidir.'' dedi.
"Gazetecilik etiğine aykırı"
Paylaşımlarını sürdüren Kardaş, "Bu fotoğrafı kullanarak Türkiye sivilleri hedef alıyor algısı yaratmaya çalışmanız hangi gazetecilik etiğine uyuyor? Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun şekilde terör hedeflerine yönelik hava harekatının haberinizde geçen sığınmacı kampıyla hiç bir ilgisi yoktur. Okuyucularınızdan özür dileyerek görseli değiştirmeniz saygınlığınızı korumanız açısından daha doğru bir hareket olacaktır." ifadelerini kullandı.
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