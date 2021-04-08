Fransız medyası dertli: Erdoğan’ı nasıl durdururuz?

Fransa’da yayın yapan Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geride kalan 18 yıllık yönetimini hedef aldı. Erdoğan’ın görev aldığı sürede Avrupa ile yaşanan siyasi olaylara atıf yapan dergi, “Erdoğan’ı nasıl durdururuz” başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i konuk etti. Söz konusu görüşmenin ardından Fransa’da gündem Erdoğan oldu.

Türkiye ile AB arasında yeni bir dönemin kapılarını açacak mesajların verildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’den pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atmasını isterken, Michel, “Türkiye’yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazırız” dedi. Leyen de, Türkiye ile ilişkilere ivme katmak için geldiklerini söyledi.

"Erdoğan'ı nasıl durdururuz?"

Bu durumu eleştiren Fransız medyası, dikkat çeken bir başlığa imza attı.

Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa ülkeleri ile yaşadıklarını özetleyen siyasi kariyerini anlattığı makalede okuyucularına “Erdoğan’ı nasıl durdururuz?” diye sordu.

Erdoğan’ın son dönemde yaşanan mülteci krizi, Doğu Akdeniz politikaları gibi konular üzerinden ‘şiddet merdivenlerini’ bir bir tırmandığını öne süren Le Grand Continent, “Daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız var. Onu durdurmak için artık harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verdi.