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Gündem Fransız malına boykot! Katar, Peygambere hakareti affetmedi
Gündem

Fransız malına boykot! Katar, Peygambere hakareti affetmedi

Suudi’nin Türk mallarına boykotuna karşı “Sadece Türk malı alın” kampanyası başlatan Katar devleti bu defa da Hazreti Muhammed’e hakareti artıran Fransa’ya cephe aldı. Ülkedeki market zincirleri, mağazalarındaki Fransız ürünlerini kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:47:00 - 2020-10-25 09:51:50
Fransız malına boykot! Katar, Peygambere hakareti affetmedi

 Münübe Yılmaz 

Fransa’nın Hazreti Muhammed’e hakaret eden bir öğretmenin şüpheli ölümü sonrası Müslümanları hedef alıp, Peygamberimize hakaretin dozunu artırması Katar’dan büyük tepki aldı.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan yönetiminin Türk mallarına boykot kararı almasından sonra “Sadece Türk malı alın” kampanyası başlatan Doha yönetimi bu defa da densiz ve ahlaksız Fransızlara karşı harekete geçti. Katar’ın devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera adlı marketler zinciri, Fransa’da Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin  yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı. 

Al Meera’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, “Yolumuzu aydınlatan yorumlarınız ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” denildi. 

Al Meera’nın bu adımı sonrası ülkedeki diğer market zincirleri Al Wajba, Souq Al Baladi ve Katar Alışveriş Kompleksi de Fransız mallarını kaldırıp yerine farklı ürünleri satışa çıkardıklarını açıkladı.

Katar yönetimi ile Kuveyt de Fransa’nın ülkede Müslüman avına çıkıp, Peygamberimize hakaretin dozunu artırmasını kınadı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

anlayiniz

işte bőyle olacak herkes fransa malina boykot yapac .
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musluman oldugunuzu, peygamber sevgisini lafla degil amelle ispatlayalim!

muslumanlar icin ulkelerin sunirlari yoktur, sinirsiz Allaha iman kardeslik, birlik, mucadele vardir... toplu boykot
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