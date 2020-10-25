Fransız malına boykot! Katar, Peygambere hakareti affetmedi

Münübe Yılmaz

Fransa’nın Hazreti Muhammed’e hakaret eden bir öğretmenin şüpheli ölümü sonrası Müslümanları hedef alıp, Peygamberimize hakaretin dozunu artırması Katar’dan büyük tepki aldı.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan yönetiminin Türk mallarına boykot kararı almasından sonra “Sadece Türk malı alın” kampanyası başlatan Doha yönetimi bu defa da densiz ve ahlaksız Fransızlara karşı harekete geçti. Katar’ın devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera adlı marketler zinciri, Fransa’da Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.

Al Meera’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, “Yolumuzu aydınlatan yorumlarınız ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” denildi.

Al Meera’nın bu adımı sonrası ülkedeki diğer market zincirleri Al Wajba, Souq Al Baladi ve Katar Alışveriş Kompleksi de Fransız mallarını kaldırıp yerine farklı ürünleri satışa çıkardıklarını açıkladı.

Katar yönetimi ile Kuveyt de Fransa’nın ülkede Müslüman avına çıkıp, Peygamberimize hakaretin dozunu artırmasını kınadı.