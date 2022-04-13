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Dünya Fransız liderin paylaşımına tepki yağdı
Dünya

Fransız liderin paylaşımına tepki yağdı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron ile ikinci tura kalan aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in sosyal medya hesabından siyahi bir kadınla çekildiği fotoğrafı paylaşması sonrası tepki yağdı. Fotoğrafta Le Pen'in siyahi kadına dokunmamak için şekilden şekilde girdiği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:43:00 -
Fransız liderin paylaşımına tepki yağdı

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı, Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesabından siyahi bir kadınla 28 Mart'ta paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

Siyahi kadınla paylaştığı fotoğraftaki pozu nedeniyle ırkçılık konusu tekrar gündeme geldi. Basında yer alan haberlerde "siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf ettiği" iddia edildi.

Siyahi kadının fotoğraf çektirmek istemesi üzerine yan yana duran Le Pen, kadına dokunmamak için büyük çaba sarf ettiği, parmaklarını kasarak teması azaltmaya çalıştığı belirtildi.

Parmaklarını geri çekip sadece elbisesine dokunan Le Pen, bu hareketiyle büyük tepki topladı.

İslam düşmanı

Irkçılığı gibi İslam karşıtlığı ile de tanınan aşırı sağcı Marine Le Pen, katıldığı bir canlı yayında İslam'ın tüm çeşitlerine ve yayılışına savaş açtığını belirterek, "Devletin tüm imkanları İslam'a karşı seferber edilmeli, saldırılmalı ve yok edilmeli" demişti.

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