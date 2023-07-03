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Dünya

Fransız halkı aynı fikirde! Gözler Macron'a çevrildi

Yeniakit Publisher
2023-07-03 01:53:00 -
Fransız halkı aynı fikirde! Gözler Macron'a çevrildi

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M. isimli çocuğun bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilere ilişkin yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 69'unun OHAL ilan edilmesi konusunda görüş bildirdi.

Fransa'da, 4 kentte 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen protestocular sokakları birbirine kattı. Paris'in doğusunda bir belediye binası ateşe verilirken araçların kundaklandığı ve dükkanların yağmalandığı bilgisi verildi. Fransa halkında gündem ise ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılan isyan.

Başbakan sinyali vermişti

Başbakan Elizabeth Borne, olayları kontrol altına almak için tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamasının ardından akıllara “Olağanüstü hal (OHAL) mi ilan edilecek?” sorusunu getirdi.

Halkın yüzde 69'u OHAL istiyor

Fransız Le Figaro gazetesi Institut Français D'opinion Publique’in yaptığı araştırmayı yayımlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 69’u OHAL ilan edilmesi yönünde görüş bildirdi. Halkın yüzde 31'i ise OHAL ilan edilmesini istemiyor.

Halkın çoğunluğu OHAL ilan edilmeden olayların kontrol altına alınamayacağına inanıyor. Aynı araştırmaya göre Fransa halkının yüzde 57'si polise güveniyor ya da sempati duyuyor.
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