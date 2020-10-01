Fransız haber ajansı: Türk SİHA'ları F-16'ların yerine geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'lar dünya basınını sallamaya devam ediyor. Terör örgütlerinin kabusu haline gelen SİHA'lar Suriye'de katil Esed rejimine Libya'da ise darbeci Hafter güçlerine karşı başarıyla kullanıldı. Son olarak Azerbaycan'da boy gösteren Türk SİHA'ları Ermenistan güçlerini adeta darmadağın etti. Fransız ajansı AFP adeta destan yazan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir analiz haberi yayınladı.

Dünya gündemine damgasını vurdu

Büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türk savunma sanayii Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Yüzde 70'lik bir yerlilik payına ulaşan savunma sanayindeki atılımlar dünya basınına damgasını vurdu. Özellikle SİHA'ların operasyonel başarısı dünyada büyük bir şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı.

Suriye, Libya ve Irak'ın ardından son olarak Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da sahneye çıkan Baykar firması tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'ler Fransız basınında geniş yer buldu.

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarında her geçen gün SİHA’ları daha etkin kullandığını yazdı.

Analiz haberde, terör örgütlerine karşı kullanılan Türk SİHA'larının "oyun değiştirdiği" ve "ezber bozduğu" ifade edildi. Analizde ayrıca Bayraktar TB2’lerin F-16 savaş uçaklarının yerine geçtiğine dikakt çekildi.

Daha uzun süre havada kalıp gözetleme yapabilen Bayraktar TB2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri ciddi manada azalttığı da vurgulandı.