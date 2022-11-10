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Spor Fransız golcü için dev kapışma!
Spor

Fransız golcü için dev kapışma!

Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncu Moussa Dembélé için yarışa girdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için iki takım da girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:59:00 -
Fransız golcü için dev kapışma!

Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncu Moussa Dembélé için yarışa girdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için iki takım da girişimlere başladı.

Şampiyonluk yolunda kritik adımlar atmayı planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez saha dışında karşı karşıya geldi. Devre arasında yapılacak transfer planlarına başlayan iki ezeli rakip, Moussa Dembélé için yarışıyor.

ÜSTELİK BEDAVAYA
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmayı planlayan iki ekip yarışa tutuştu. 26 yaşındaki golcü oyuncu Lyon ile sözleşme yenilemeyeceğini yetkililere bildirdi. Bu olaydan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray görüşmelere başladı.

OKAN BURUK VE JORGE JESUS ÇOK İSTİYOR
Moussa Dembélé'nin sadece forvette değil, kanatlarda da oynayabiliyor olması iki hocayı adeta cezbetti. Yönetimlerine bu oyuncunun transfer edilmesi için rapor veren ikiliden kimin galip geleceği sezon sonunda belli olacak.

 

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